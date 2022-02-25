Погранслужба Украины сообщила об утрате контроля над островом Змеиный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина заявила, что потеряла контроль над островом Змеиный в Черном море рядом с границей Румынии, относящемуся к Одесской области. Об этом накануне, 24 февраля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"По имеющимся данным, остров Змеиный захвачен", – сообщили представители Госпогранслужбы в Facebook.

В ведомстве также добавили, что "утрачена связь с украинскими пограничниками и военными, находящимися на острове."

Напомним, остров Змеиный располагается приблизительно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная. Статус Змеиного играл большую роль при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией. речь шла о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатыми нефтью и газом. 3 февраля 2009 года вынесли решение, по которому Змеиный получил статус острова, а не скалы, что хотела доказать румынская сторона.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил, что в ответ на обращение глав республик Донбасса принял решение о проведении военной спецоперации. При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий. При этом глава российского государства выразил мнение, что везде, куда Запад приходит для установления порядка, остаются "язвы экстремизма и терроризма". Сюда же относятся и обещания НАТО не вести расширения на восток, отметил Путин.