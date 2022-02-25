Премьер Эстонии сообщила, что Зеленский не получил прямого ответа на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз

Премьер Эстонии сообщила, что Зеленский не получил прямого ответа на вопрос о вступление Украины в Евросоюз Фото: REUTERS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что на экстренном саммите Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский не получил прямого ответа на вопрос о вступлении Украины в сообщество. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года, сообщает ТАСС.

"Он не получил прямого ответа "да" или "нет", которого, возможно, ожидал", - отметила Каллас.

Напомним, Европейская комиссия в четверг, 24 февраля 2022 года, провела экстренную встречу еврокомиссаров для подготовки саммита Европейского союза в связи с началом военной операции России на Украине.

НАТО также проведет экстренный саммит по Украине в формате видеоконференции в пятницу, 25 февраля 2022 года.

"Президент встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее", - говорится в документе.