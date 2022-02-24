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Политика24 февраля 2022 7:20

Еврокомиссия проведет экстренную встречу из-за ситуации на Украине

Коллегия еврокомиссаров займется подготовкой саммита Евросоюза по этому вопросу
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавит внеочередную встречу еврокомиссаров

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавит внеочередную встречу еврокомиссаров

Фото: REUTERS

Европейская комиссия в четверг, 24 февраля, проведет экстренную встречу еврокомиссаров для подготовки саммита Европейского союза в связи с началом военной операции России на Украине. Об это заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавит внеочередную встречу коллегии еврокомиссаров этим утром в 9.30 для подготовки саммита ЕС", - написал Мамер на своей странице в Twitter.

Встреча еврокомиссаров начнется в 11:30 по московскому времени.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".