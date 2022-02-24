Еврокомиссия проведет экстренную встречу из-за ситуации на Украине

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавит внеочередную встречу еврокомиссаров Фото: REUTERS

Европейская комиссия в четверг, 24 февраля, проведет экстренную встречу еврокомиссаров для подготовки саммита Европейского союза в связи с началом военной операции России на Украине. Об это заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавит внеочередную встречу коллегии еврокомиссаров этим утром в 9.30 для подготовки саммита ЕС", - написал Мамер на своей странице в Twitter.

Встреча еврокомиссаров начнется в 11:30 по московскому времени.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".