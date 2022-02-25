В Башкирии передали в суд дело экс-руководителей фирм, которых обвиняют в гибели подростков

Дело бывших руководителей компаний передано в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии суду предстоит разобраться в истории трех руководителей компаний, которых обвиняют в гибели подростков.

Жуткая история произошла в начале 2020 года в Бирске. Тогда на съемной квартире обнаружили тело 18-летнего парня и его 14-летней подруги. Позже девушка умерла в больнице – выяснилось, что молодые люди отравились угарным газом. Портал «Mkset.ru» со ссылкой на следком Башкирии сообщает, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, которое в скором времени передадут в суд. Сразу трех экс-руководителей строительных компаний, которые возводили многоквартирный дом, обвинили в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, дом построили с нарушениями – там должным образом не работала вытяжка. В 2007 году во время приемки здания был составлен фиктивный протокол осмотра системы вытяжки. Управляющая компания, которая обслуживала дом, фактически не занималась осмотром вентиляции дома. Из всех трех обвиняемых свою вину признали только экс-руководитель УК.

Также следователи внесли предложения в адрес главы Башкирии и Минстроя республики с предложениями, которые позволят предотвратить похожие трагедии в будущем.