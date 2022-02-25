Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 февраля 2022 7:51

Глава ДНР заявил, что многие украинские военнослужащие понимают ситуацию и сдаются

Пушилин также отметил, что украинским военнопленным оказывается медицинская помощь
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (57)Комментарии (57)(57)
Глава ДНР заявил, что многие украинские военнослужащие понимают ситуацию и сдаются

Глава ДНР заявил, что многие украинские военнослужащие понимают ситуацию и сдаются

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что многие военнослужащие Украины понимают ситуацию и сдаются.

"Есть признаки, что ситуация меняется, ряд военнослужащих украины понимает бесперспективность сопротивления и сдается", - сообщил он.

Пушилин также отметил, что украинским военнопленным оказывается медицинская помощь, после окончания боевых действий они вернутся к семьям.

Ранее президент России Владимир Путин призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой.

"Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой", - сказал он в своем обращении.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился с уважением относиться к украинским военнослужащим.