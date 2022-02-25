Глава ДНР заявил, что многие украинские военнослужащие понимают ситуацию и сдаются
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что многие военнослужащие Украины понимают ситуацию и сдаются.
"Есть признаки, что ситуация меняется, ряд военнослужащих украины понимает бесперспективность сопротивления и сдается", - сообщил он.
Пушилин также отметил, что украинским военнопленным оказывается медицинская помощь, после окончания боевых действий они вернутся к семьям.
Ранее президент России Владимир Путин призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой.
"Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой", - сказал он в своем обращении.
В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился с уважением относиться к украинским военнослужащим.