Путин призвал военных Украины сложить оружие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой.

- Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой, - сказал Путин в своем обращении.

Также он заявил, что принял решение о проведении в Донбассе специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от ДНР и ЛНР к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля российский лидер признал независимость ДНР и ДНР, а также пописал соответствующий указ. Министерству обороны России дан указ обеспечить мир в Донбассе, как отмечается в договорах о дружбе и сотрудничестве, подписанными РФ с республиками.