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Политика24 февраля 2022 2:59

Путин призвал военных Украины сложить оружие

Также российский лидер посоветовал им "идти домой"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (31)Комментарии (31)(31)
Путин призвал военных Украины сложить оружие

Путин призвал военных Украины сложить оружие

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой.

- Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой, - сказал Путин в своем обращении.

Также он заявил, что принял решение о проведении в Донбассе специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от ДНР и ЛНР к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля российский лидер признал независимость ДНР и ДНР, а также пописал соответствующий указ. Министерству обороны России дан указ обеспечить мир в Донбассе, как отмечается в договорах о дружбе и сотрудничестве, подписанными РФ с республиками.