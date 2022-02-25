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Политика25 февраля 2022 9:10

Посол России вызван в МИД Финляндии из-за военной операции на Украине

Страна намерена выразить решительный протест РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Российский посол вызван в МИД Финляндии из-за военной операции на Украине

Российский посол вызван в МИД Финляндии из-за военной операции на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов вызван в Министерство иностранных дел Финляндии из-за военной операции на Украине. Об этом сообщило финское внешнеполитическое ведомство.

- МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить наше решительное осуждение военного нападения России на Украину, что является вопиющим нарушением международного права, — говорится в сообщении ведомство.

В МИД также добавили, что Финляндия «полностью поддерживает» Украину и ее граждан.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».