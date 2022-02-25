Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

- Объявить и провести всеобщую мобилизацию ... в течение 90 дней, - говорится в документе.

Это решение глава государства принял "в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства".

24 февраля президент Украины объявил о введении военного положения в стране. Свое решение он объяснил тем, что "Москва нанесла удары по военной инфраструктуре" и погранотрядам Незалежной, а во многих украинских городах были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, главы ДНР и ЛНР направили обращения к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого, утром 24 февраля, Путин объявил о военной операции в Донбассе.