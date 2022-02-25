Микронезия сообщила России о разрыве дипломатических отношений

Дипломатические отношения РФ и Микронезии были установлены 9 марта 1999 года. Фото: Shutterstock

Федеративные штаты Микронезии решили разорвать дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине, указывается в распространенном сегодня, 25 февраля, сообщении правительства этой страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Филиппинах.

"Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года направили уведомление России о том, что дипломатические отношения между двумя государствами разорваны", – уточняется в сообщении дипведомства.

Также в документе говорится, что Микронезия пойдет на восстановление дипотношений с Россией только в том случае, если российская сторона покажет "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству".

Дипломатические отношения РФ и Микронезии были установлены 9 марта 1999 года.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководства республик Донбасса принял решение о проведении военной спецоперации. При этом он подчеркнул, что Москва не планирует оккупацию украинской территории.

При этом российский лидер напомнил, что Россия на протяжении 30 лет стремилась прийти к договоренности о принципах равной и неделимой безопасности. Но в ответ получала обман, вранье или шантаж. НАТО продолжает расширение и "движение соей военной машины", подчеркнул Путин.