ВСУ обстреляли территорию спасательного центра в Донецке Фото: REUTERS

Украинские военные обстреляли территорию республиканского спасательного центра в Донецке, личный состав направился в укрытие, сейчас их жизням ничто не угрожает, сообщили в МЧС ДНР.

"Сегодня, 25 февраля, в 11 часов 40 минут Центр управления кризисных ситуаций МЧС ДНР получил сообщение об обстреле территории Республиканского спасательного центра", – уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР принял решение провести военную спецоперацию. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не планирует оккупацию Украины. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие не наносят удары по украинским городам - высокоточными средствами осуществляется вывод из строя военной инфраструктуры. Для мирных жителей угрозы отсутствуют, отметили в военном ведомстве.