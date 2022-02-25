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Политика25 февраля 2022 10:23

Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину

Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)

Никто не собирается оккупировать Украину, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 25 февраля 2022 года

"Никто не собирается оккупировать Украину, - подчеркнул дипломат. - Цель операции объявлена - демилитаризация и денацификация".

Министр иностранных дел России также добавил, что все эти 8 лет никто из западных компаний не обеспечивал постоянное освещение событий на линии соприкосновения, в то время как российские журналисты постоянно были в самом центре событий.