Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину

Никто не собирается оккупировать Украину, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 25 февраля 2022 года

"Никто не собирается оккупировать Украину, - подчеркнул дипломат. - Цель операции объявлена - демилитаризация и денацификация".

Министр иностранных дел России также добавил, что все эти 8 лет никто из западных компаний не обеспечивал постоянное освещение событий на линии соприкосновения, в то время как российские журналисты постоянно были в самом центре событий.