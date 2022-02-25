Амурская область в последние три года перевыполняет план по строительству жилья

Приамурье третий год подряд перевыполняет план по вводу в эксплуатацию нового жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Амурская область последние три года перевыполняет план по вводу в эксплуатацию нового жилья. Об этом губернатору региона Василию Орлову сообщил генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития жилищного строительства» Евгений Григорьев. Глава Приамурья подвел итоги реализации в области регионального проекта «Жилье» в 2021 году и планах на 2022 год. Василий Орлов отметил, что темпы строительства в области стабильно высокие, однако и спрос на новое качественное жилье не снижается.

- В целом показатели нацпроекта мы выполняем, это хорошо, но я уверен: потенциал региона гораздо больше, - подчеркнул Василий Орлов. - Работа, которую сейчас проводит Корпорация жилищного строительства, ведется на достаточно высоком уровне, главное - не сбавлять темпов. Нужно просчитать всю работу по жилищному строительству на несколько лет вперед. Спрос на жилые квадраты сейчас высокий, меры поддержки постоянно совершенствуются и дополняются – это отличные условия для превышения показателей национального проекта.

Среди муниципалитетов Амурской области по вводу жилья лидируют Благовещенск, город Свободный и Благовещенский район.

- Область на протяжении последних трех лет перевыполняет утвержденный показатель ввода жилья. План прошлого года перевыполнен на 2,9 процента. По сравнению с 2020 годом рост составил 45 процентов, а доля индивидуального домостроения увеличилась до 50% от всей введенной площади жилых домов, - рассказал Евгений Григорьев.

Строительство нового жилья в прошлом году, как и в предыдущем, велось в основном в городских районах. В сельской местности ввод жилья вырос на 73% в основном за счет индивидуального строительства.

В 2022 году в Приамурье в рамках регионального проекта «Жилье» строители должны ввести в эксплуатацию 206 тысяч квадратных метров. Евгений Григорьев отметил, что с учетом уже выданных разрешений на строительство этот показатель будет достигнут. Только за январь в Приамурье сдали 42,4 тысячи квадратных метров - это 20% от годового плана. Строительство стимулируют меры государственной поддержки: для реализации масштабного инвестиционного проекта застройщикам предоставляют земельные участки без торгов, а также компенсируют затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям. В 2022 году в Амурской области будет реализован еще один вид поддержки – строительным компаниям компенсируют процентную ставку по проектному финансированию.

- Кроме того, для планирования жилой застройки Корпорацией ведется работа по определению в муниципалитетах сформированных земельных участков под жилищное строительство с учетом наличия необходимой инженерной инфраструктуры, - сообщил Евгений Григорьев.