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Политика25 февраля 2022 11:10

Путин в режиме онлайн получает доклады о ходе спецоперации на Украине

Песков сообщил, что Путин в режиме онлайн получает доклады о ходе спецоперации на Украине
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песокв

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песокв

Фото: REUTERS

Владимир Путин в режиме онлайн получает доклады от военных о ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о координации с Путиным во время спецоперации.

- Приоткрыть это нельзя. Вы знаете, что Путин является верховным главнокомандующим. Как вы понимаете, верховный главнокомандующий в ходе выполнения специальных операций получает в режиме онлайн доклады от военных, - заявил Песков журналистам.

Он также отметил, что Путин слышит разные мнения и видит пропорцию согласных и несогласных со спецоперацией на Украине.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением и сообщил, что принял решение о проведении военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, однако в ее планы не входит оккупация страны.

На следующий день, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации в стране.