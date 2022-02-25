Песков заявил, что Путин видит пропорцию согласных и несогласных с военной операцией на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин видит пропорцию согласных и несогласных с военной операцией на Украине.

- Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что граждане России поддерживают военную операцию на Украине не меньше признания Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».