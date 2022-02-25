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Политика25 февраля 2022 11:45

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Путин в разговоре Си Цзиньпином сообщил о готовности вести переговоры с Украиной
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор в пятницу, 25 февраля 2022 года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В сообщении уточнили, что беседа состоялась во второй половине дня. Политики обсудили ситуацию вокруг Украины

"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", - сообщил Путин, слова которого приводит МИД Китая.

Напомним, предыдущие переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина состоялись в начале февраля в Пекине, куда глава российского государства прибыл на открытие зимних Олимпийских игр.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры прошли тепло и конструктивно. По его словам, на переговорах особый упор был сделан на двусторонние отношения. После переговоров главы государств продолжили общения на рабочем ланче, во время которого обсудили международные отношения и региональную проблематику.