Российские военные силы заблокировали Чернигов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России блокировали город Чернигов на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"К настоящему времени подразделениями российских Вооруженных сил завершено блокирование Чернигова", - уточнил он.

Ранее Конашенков сообщал, что силами ВДВ и десанта Киев был блокирован с западной стороны.

Как ранее сообщал kp.ru, в Донбассе продолжают идти тяжелые бои. Отмечалось, что обстрелы Донецка прекратились, и глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что эвакуация мирных жителей сокращается. Граждан будут вывозить только из тех районов, где идут военные действия. При этом мобилизация в ДНР продолжается, благодаря чему фронт наполнился людьми даже с избытком.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года заявил, что в ответ на обращение руководства ДНР и ЛНР принял решение о проведении в Донбассе военной спецоперации. При этом он отметил, что Москва не собирается вторгаться на Украину. В российском минобороны добавили, что военные РФ не наносят удары по украинским городам, при помощи высокоточных средств осуществляется вывод из строя военных объектов. Мирным жителям ничего не угрожает.