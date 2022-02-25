Спецкор Коц: Артиллерия ВСУ ударила по Докучаевску

Артиллерия Вооруженных сил Украины ударила по населенному пункту Докучаевск Фото: Александр КОЦ

Специальный корреспондент kp.ru Александр Коц сообщил, что артиллерия Вооруженных сил Украины ударила по населенному пункту Докучаевск, слышны мощные взрывы.

Обстрел Докучаевска в эти минуты. В Докучаевске ранения получили две женщины. Также, только за сегодня повреждены здания зоопарка, больницы и городской котельной. Поврежден газопровод. Обстрел продолжается, - сообщает наш спецкор с места событий.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по Кировскому району Донецка, где находится нефтебаза. Уточнялось, что головная часть снаряда не сработала.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ситуация в республике остается довольно напряженной. По его словам, украинские военные заходят в жилые дома и прибегают к тактике ведения боя в населенных пунктах, в частности, размещают пулеметы и минометы на крышах жилых домов. Говоря о сроках окончания операции, Пасечник заявил, что выйти к административным границам Луганской области нужно как можно быстрее.