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Политика25 февраля 2022 10:19

Глава ЛНР Пасечник заявил, что украинские военные заходят в жилые дома

По его словам, ВСУ прибегают к тактике ведения боя в населенных пунктах
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Леонид Пасечник

Леонид Пасечник

Фото: REUTERS

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ситуация в республике остается довольно напряженной. По его словам, украинские военные заходят в жилые дома и прибегают к тактике ведения боя в населенных пунктах, в частности, размещают пулеметы и минометы на крышах жилых домов.

- Российская Федерация оказывает нам помощь в поддержке огневой, - сообщил Пасечник в эфире телеканала "Россия-1".

Говоря о сроках окончания операции, Пасечник заявил, что выйти к административным границам Луганской области нужно как можно быстрее.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров встретился с представителями МИД ДНР и ЛНР. В ходе переговоров он отметил, что Россия не могла проигнорировать просьбы республик о "защите от агрессора".

Накануне Лавров также объявил о гарантиях безопасности ЛНР и ДНР со стороны России. Он заявил, что между РФ и новыми государствами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.