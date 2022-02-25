Глава СК Бастрыкин поручил наладить контакт с правоохранителями Донбасса

Глава СК Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наладить контакт с правоохранительными органами ДНР и ЛНР. Это касается, в первую очередь, расследования преступлений на территории Донбасса.

Такое распоряжение Бастрыкин дал по итогам рабочей поездки в Ростовскую область.

- На оперативном совещании А. И. Бастрыкин дал ряд конкретных указаний, в том числе - оперативно завершить расследование по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков против мирного населения, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее Россия предоставила Франции свидетельства военных преступлений в Донбассе. Эти материалы передали в МИД Франции, а также в крупнейшие СМИ и правозащитные организации

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением и объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что российская сторона будет добиваться демилитаризации Украины.