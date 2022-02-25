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Политика25 февраля 2022 14:30

Новый пакет санкций Запада не предусматривает отключение России от SWIFT

Bloomberg: Новый пакет санкций Запада не предусматривает отключение России от SWIFT
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Во второй пакет санкций Запада не войдет отключение России от SWIFT

Во второй пакет санкций Запада не войдет отключение России от SWIFT

Фото: REUTERS

Страны Запада не намерены включать отключение России от межбанковской системы SWIFT во второй пакет антироссийских санкций из-за проведения военной операции на Украине и признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, против таких мер выступил ряд стран, включая Германию и Италию. В частности, Берлин и Рим опасаются последствий в сфере энергобезопасности.

Кроме того, страны Запада опасаются активизации других банковских систем. К примеру, российской или китайской.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ примет ответные меры на санкции Соединенных Штатов и Евросоюза. Официальный представитель Кремля добавил, что перед этим российские власти тщательно проанализируют, какие ответные меры соответствуют государственным интересам.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.