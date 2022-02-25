Новый пакет санкций Запада не предусматривает отключение России от SWIFT

Во второй пакет санкций Запада не войдет отключение России от SWIFT Фото: REUTERS

Страны Запада не намерены включать отключение России от межбанковской системы SWIFT во второй пакет антироссийских санкций из-за проведения военной операции на Украине и признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, против таких мер выступил ряд стран, включая Германию и Италию. В частности, Берлин и Рим опасаются последствий в сфере энергобезопасности.

Кроме того, страны Запада опасаются активизации других банковских систем. К примеру, российской или китайской.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ примет ответные меры на санкции Соединенных Штатов и Евросоюза. Официальный представитель Кремля добавил, что перед этим российские власти тщательно проанализируют, какие ответные меры соответствуют государственным интересам.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.