Песков анонсировал ответные меры на санкции Запада из-за Украины

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Россия примет ответные меры на санкции Соединенных Штатов и Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу, 25 февраля 2022 года.

"Разумеется, ответные меры последуют, - констатировал Песков. - Закон взаимности будет здесь, конечно же, действовать"

Официальный представитель Кремля добавил, что перед этим российские власти тщательно проанализируют, какие ответные меры соответствуют государственным интересам.

"То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов", - уточнил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции, которые намерен ввести Европейский союз против в России, помешают РФ перерабатывать и продавать нефть.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что второй пакет санкций Европейского союза затрагивает 70% российского рынка банковских услуг и ключевые госкомпании, в том числе оборонные.