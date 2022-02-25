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Политика25 февраля 2022 14:57

Путин обратился к служащим ВСУ с просьбой не позволять неонацистам использовать их жен и детей как "живой щит"

Об этом президент России заявил на Совбезе
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Служащие ВСУ не должны позволять неонацистам использовать их жен и детей в качестве живого щита. Об этом сегодня, 25 февраля 2022 года, в ходе заседания Совета безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

"Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Возьмите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет проще договориться", – заявил российский лидер.

Также Владимир Путин отметил мужество российских солдат и офицеров при исполнении спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что российские военные действовали "героически, мужественно и профессионально".

Напомним, сегодня, 25 февраля, в России проходил заседание Совбеза России под председательством Владимира Путина.

Как ранее писал kp.ru, 21 февраля 2022 года российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза страны. На нем был поставлен вопрос о возможности признания независимости республик, по итогам которого было принято соответствующее решение.