Путин отметил мужество российских солдат и офицеров в спецоперации в Донбассе

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе спецоперации в Донбассе российские офицеры и солдаты действовали героически, мужественно и профессионально. Об этом сегодня, 25 февраля 2022 года, в ходе заседания Совета безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

"Выполняя свой воинский долг успешно выполняют свою задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего отечества", – заявил глава государства.

Также Путин в ходе заседания заявил, что служащие ВСУ не должны позволять неонацистам использовать их жен и детей в качестве живого щита.

Напомним, сегодня, 25 февраля, в России проходил заседание Совбеза России под председательством Владимира Путина.

Как ранее сообщал kp.ru, 21 февраля 2022 года Путиным было проведено внеочередное заседание Совбеза страны. На нем был рассматривался вопрос о возможности признания независимости республик ЛНР и ДНР, по итогам которого было принято соответствующее решение.