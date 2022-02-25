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В мире25 февраля 2022 15:14

Телеоператор Elisa прекратит вещание канала RT в Финляндии

Такое решение связано с военной операцией на Украине
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Финский телеоператор решил прекратить вещание канала RT

Финский телеоператор решил прекратить вещание канала RT

Фото: REUTERS

Телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa принял решение прекратить вещание канала Russia Today на территории страны.

- Мы хотим показать нашу поддержку Украине и решили закрыть канал Russia Today, — говорится в сообщении компании в Twitter.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».