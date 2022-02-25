Россия возобновляет авиасообщение с Китаем 14 марта 2022

Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем Фото: Иван ВИСЛОВ

С 14 марта 2022 года, после долгого перерыва, Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем. Об этом вечером в пятницу, 25 февраля, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту «Москва – Денпасар» с частотой три рейса в неделю; Китай по маршрутам «Москва – Пекин», «Москва – Гуанчжоу» и «Москва – Шанхай» с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, регулярные рейсы в Китай еще из-за вспышки новой коронавирусной инфекции на территории КНР были отменены еще до того, как ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 – 1 февраля 2020 года, а через две недели, 14 февраля, под запрет попали и чартерные рейсы российских авиакомпаний в Поднебесную.

Между тем, на сегодняшний день снижение числа людей, которые тяжело болеют COVID-19 и, соответственно, уменьшение нагрузки на системы здравоохранения, позволило правительствам многих стран мира задуматься об ослаблении или даже полной отмене коронавирусных ограничений. Например, недавно сразу и от всех ограничений решило избавить население страны и многочисленных туристов правительство Доминиканской республики. Президент страны Луис Абинадер заявил, что «каждый теперь должен заботиться о себе сам, и маски, сертификаты о вакцинации и пр. являются теперь личной ответственностью каждого».