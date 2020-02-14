В полночь вступает в силу запрет на чартерное авиасообщение России с Китаем из-за коронавируса

14 Февр. 2020 2020-02-14T00:02:16+03:00

Ограничения и запреты являются мерой временной, пока ситуация с распространением кронавируса не стабилизируется Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В России с 14 февраля запрещены чартерные рейсы в Китай - временные меры начнут действовать уже с полуночи. Об этом в начале февраля сообщали в Росавиавиации после того, как состоялось заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

По данным на 13 февраля вспышка заболевания, произошедшая в Китае, унесла жизни почти 1400 человек. Вирус вышел за пределы материковой части Китая, заболевшие и погибшие есть и в других странах. Чтобы не допустить еще большего распространения коронавируса, вводится различные меры.

В России с 1 февраля отменили регулярные рейсы в КНР. Исключением станут рейсы из одного аэропорта в Москве - Шереметьево. Перелеты осуществляют в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Теперь под запрет попадают чартерные рейсы. Но в Росавиации поясняют - ограничения касаются только российских компаний, а китайские смогут работать в прежнем режиме. При этом в аэропорту пассажиры проходят контроль, у них замеряют температуру, людей с симптомами ОРВИ из группы риска (бывали в последние недели в КНР) отправляют на анализы на коронавирус.

До вспышки инфекции авиакомпании России в неделю выполняли около 150 рейсов в Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU