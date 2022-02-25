Организация экономического сотрудничества и развития приостановила присоединение России к организации

Россию решили не принимать в ОЭСР. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О прекращении процесса принятия России в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявили в пятницу 25 февраля в парижской штаб-квартире ОЭСР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя организации.

Сообщается, что в 2014 году процесс принятия России в ОЭСР был отложен в 2014 году, сейчас же принято решение прекратить его. Московский офис организации будет закрыт, ОЭСР не будет приглашать представителей России на свои министерские встречи и прекрати проекты, основанные на добровольных взносах России. Сообщается, что такое решение ОЭСР приняла из-за ситуации вокруг Украины.

В то же время Организация экономического сотрудничества и развития намерена активизировать сотрудничество с украинскими властями и оказывать этой стране расширенную поддержку.

Ранее сообщалось, что права России в Совете Европе приостановлены из-за спецоперации российских вооруженных сил на Украине. Подробности здесь на kp.ru.

Из-за ситуации на Украине российских исполнителей лишили возможности принимать участие в песенном конкурсе Евровидение-2022. Об этом на официальном сайте конкурса сообщается в пятницу 25 февраля.