Права России в Совете Европе приостановили

Членство России в Совете Европы приостановлено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия исключена из Совета Европы. Об этом в пятницу 25 февраля заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо, передает РИА Новости.

"Италия считает, что это необходимая мера в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права", - заявил глава итальянского МИД.

Ди Майо сообщил, в частности, что членство Российской Федерации в Совете Европы приостановлено в соотвествие со статьей 8 Устава СЕ.

Статья 8 Устава СЕ предусматривает, что право на представительство любого члена Совета Европы, грубо нарушающего положения статьи 3, может быть приостановлено. В статье 3, в частности, говорится, что каждый член СЕ должен признавать верховенство Права и принцип, в соответствии с которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться правами человека и основными свободами.

Сообщается, что процедура приостановки членства России в Совете Европы распространяется и на работу в ПАСЕ и ЕСПЧ.

В то же время в заявлении Совета Европы сказано, что приостановка членства РФ носит временный характер и оставляет открытыми каналы коммуникации.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя приостановление членства России в СЕ, заявил, что без России Совет Европы невозможен и не нужен. Подробности здесь.