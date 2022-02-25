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Экономика25 февраля 2022 20:46

Минпромторг допустил временные логистические сложности с поставками в РФ автомобилей

В ведомстве заверили, что готовы искать решения возникающих проблем
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Минпромторг допустил временные логистические сложности с поставками в РФ автомобилей

Минпромторг допустил временные логистические сложности с поставками в РФ автомобилей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России могут возникнуть временные логистические сложности с поставками автомобилей на фоне общемировой политической обстановки, рассказали в Министерстве промышленности и торговли страны.

«В связи со сложившейся в мире обстановкой могут возникать логистические сложности, которые носят объективный и временный характер. Минпромторг следит за обстановкой в автомобильной отрасли и готов совместно с производителями искать решения возникающих проблем», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, Еврокомиссия реила предложить лидерам стран ЕС новый пакет санкционных мер в отношении Москвы, среди которых меры против стратегических секторов российской экономики и банков. В заявлении ЕК отмечалось, что новые санкции принесут существенные последствия для российской экономики.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что в ответ на обращение лидеров Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.