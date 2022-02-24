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Экономика24 февраля 2022 8:23

ЕС намерен ввести санкции против стратегических секторов экономики России

Еврокомиссия подготовила пакет санкционных мер
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (27)Комментарии (27)(27)
ЕС намерен ввести санкций против стратегических секторов экономики России

ЕС намерен ввести санкций против стратегических секторов экономики России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия предложит лидерам стран Европейского союза новый пакет санкционных мер в отношении Москвы, среди которых меры против стратегических секторов российской экономики и банков, что лишит экономику России возможности модернизироваться и закроет доступ банков к финансовому рынку Европы. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться», - заявила она, указав на намерение заморозить российские активы в Европейском союзе, а также остановить доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.

Напомним, накануне Евросоюз выступил с заявлением, призывав Москву немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечалось, что лидеры Европейского союза планируют в четверг, 24 февраля, обсудить новые санкционные меры в отношении России. В заявлении также подчеркивалось, что новые санкции принесут существенные последствия для российской экономики.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что в ответ на обращение лидеров Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.