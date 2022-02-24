ЕС намерен ввести санкции против стратегических секторов экономики России

ЕС намерен ввести санкций против стратегических секторов экономики России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия предложит лидерам стран Европейского союза новый пакет санкционных мер в отношении Москвы, среди которых меры против стратегических секторов российской экономики и банков, что лишит экономику России возможности модернизироваться и закроет доступ банков к финансовому рынку Европы. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться», - заявила она, указав на намерение заморозить российские активы в Европейском союзе, а также остановить доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.

Напомним, накануне Евросоюз выступил с заявлением, призывав Москву немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечалось, что лидеры Европейского союза планируют в четверг, 24 февраля, обсудить новые санкционные меры в отношении России. В заявлении также подчеркивалось, что новые санкции принесут существенные последствия для российской экономики.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что в ответ на обращение лидеров Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.