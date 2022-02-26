Евросоюз принял санкции против Путина, Лаврова и Мишустина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз включил в санкционный список президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина. Санкции введены против них из-за специальной военной операции России на Украине.

В документе, опубликованном на сайте официального журнала ЕС, значатся 98 имен. Кроме российского лидера, главы МИД РФ и премьера, туда внесены глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как отмечается в документе, президент России «отдал приказ о проведении военной операции на Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину».

Как писал сайт kp.ru, 25 февраля Евросоюз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций против России. Кроме того, ЕС решил приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с понедельника, 28 февраля.