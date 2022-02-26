Семь мирных жителей погибли в ДНР и ЛНР за сутки при обстрелах со стороны Украины

При обстрелах со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При обстрелах территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины погибли семь мирных жителей. Об этом заявил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

"За последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей", - констатировал Мирошник, уточнив, что именно такая информация фигурирует в отчетах Совместных центров контроля и координации (СЦКК) ДНР и ЛНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка, где находится нефтебаза. Головная часть ракеты не сработала. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Кроме того, в совместном центре контроля и координации Донецкой народной республики рассказали о повреждении здания детского сада при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.