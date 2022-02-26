Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 февраля 2022 6:08

Семь мирных жителей погибли в ДНР и ЛНР за сутки при обстрелах со стороны Украины

Еще 15 человек получили ранения
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
При обстрелах со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей

При обстрелах со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При обстрелах территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины погибли семь мирных жителей. Об этом заявил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

"За последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей", - констатировал Мирошник, уточнив, что именно такая информация фигурирует в отчетах Совместных центров контроля и координации (СЦКК) ДНР и ЛНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка, где находится нефтебаза. Головная часть ракеты не сработала. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Кроме того, в совместном центре контроля и координации Донецкой народной республики рассказали о повреждении здания детского сада при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.