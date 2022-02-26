В Минобороны РФ сообщили об установлении полного контроля над Мелитополем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь.

"Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.

Российские войска заняли Мелитополь, не встретив сопротивления, заявляли ранее в Министерстве обороны РФ.

"После высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское, российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", – рассказали журналистам в ведомстве.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

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