Минобороны РФ: Российские войска заняли Мелитополь без боя

Российские войска заняли Мелитополь без боя Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Российские войска заняли Мелитополь, не встретив сопротивления, заявляет Министерство обороны РФ.

«После высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское, российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», – рассказали журналистам в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, жители Мелитополя приветствовали российских военных, некоторые пенсионеры вышли на улицы с красными флагами.

Напомним, Вооруженные силы России уничтожили 82 единицы военной техники с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о выведении из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».