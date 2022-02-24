Путин назвал причины начала спецоперации в Донбассе

Путин назвал спецоперацию в Донбассе вынужденной мерой Фото: REUTERS

Россия объявила специальную военную операцию в Донбассе, поскольку ее вынудили сделать это, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса.

«То, что происходит – это вынужденная мера. Нам просто не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», – сказал глава государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Военное положение сейчас введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.