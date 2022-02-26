Рогозин: МКС сможет работать на орбите до 2028 года Фото: пресс-служба Роскосмоса

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Международная космическая станция (МКС) будет эксплуатироваться не дольше, чем до 2028 года. Об этом в субботу, 26 февраля 2022 года сообщает ТАСС.

"Думаю, МКС сможет работать на орбите до 2028 года, не дольше. Однако, повторюсь, решение о сроках эксплуатации российского сегмента мы будем принимать исходя прежде всего из технических ограничений", - пояснил он.

Рогозин отметил, что продление работы Международной космической станции до 2030 года потребует колоссальных затрат.

В июле 2021 года в эфире Радио "Комсомольская правда" Рогозин рассказал о сроке работы Международной космической станции на орбите. По его мнению, есть шансы, что в 2024 она не будет затоплена.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, в случае, если санкции заденут сотрудничество с Россией.

- Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? - задался вопросом Рогозин.