Глава Минобороны Польши заявил о доставке партии боеприпасов на Украину

Мариуш Блащак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша доставила Украине крупную партию боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей", - написал глава Минобороны Польши на своей странице в Twitter.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден поручил Госдепу выделить 600 млн долларов "в целях оказания немедленной военной помощи Украине", в том числе 350 млн долларов "в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки".

Напомним, американские журналисты сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить Украине помощь в размере 300 миллионов евро. По данным СМИ, также он планирует предоставить украинской стороне французскую военную технику.