Глава Минобороны Польши заявил о доставке партии боеприпасов на Украину

Мариуш Блащак
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Польша доставила Украине крупную партию боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей", - написал глава Минобороны Польши на своей странице в Twitter.
Как ранее писал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден поручил Госдепу выделить 600 млн долларов "в целях оказания немедленной военной помощи Украине", в том числе 350 млн долларов "в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки".
Напомним, американские журналисты сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить Украине помощь в размере 300 миллионов евро. По данным СМИ, также он планирует предоставить украинской стороне французскую военную технику.