Reuters: Макрон пообещал Украине помощь в 300 миллионов евро и военную технику Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить Украине помощь в размере 300 миллионов евро. Также он планирует предоставить украинской стороне военную технику. Об этом 25 февраля сообщает агентство Reuters.

Также французский лидер сообщил, что его страна панирует оказать помощь беженцам с Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за решение предоставить его стране оборонные средства и обратился к Франции за макрофинансовой помощью. Также он добавил, что очень ценит позицию французской стороны, руководство которой "остается с Украиной в такие сложные времена".

Напомним, 23 февраля главы ДНР и ЛНР направили обращения к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого, утром 24 февраля, Путин объявил о военной операции в Донбассе.