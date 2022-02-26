Глава ВТБ обратился к клиентам и партнерам банка после санкций Запада

В ВТБ обратились к клиентам и партнерам банка после санкций Запада Фото: REUTERS

Председатель правления ВТБ Андрей Костин обратился к клиентам и партнерам банка после антироссийских санкций Запада.

- Мы направим весь наш многолетний опыт, знания и компетенции, чтобы обеспечить максимально спокойный с учетом возникшей ситуации период нестабильности. Российское правительство и Центральный банк уже подтвердили, что окажут необходимую поддержку финансовому сектору, — цитирует Костина пресс-служба банка.

Он также призвал россиян ориентироваться только на данные официальных источников и не слушать сомнительных специалистов.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Позже Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских банков. На этот раз ограничения коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ. Об этом 24 февраля сообщили в американском Минфине. В новый санкционный Штаты включили первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, а также членов руководящего звена ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьева и его супругу Галину Улютину. Всего под рестрикции попали 11 юридических лиц, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк.