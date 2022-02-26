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Здоровье26 февраля 2022 8:24

Гинцбург рассказал об исследованиях назальной вакцины от коронавируса

В Центре Гамалеи сообщили о 100 добровольцах, сделавших назальную вакцину против коронавируса
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Гинцбург рассказал об исследованиях назальной вакцины от коронавируса

Гинцбург рассказал об исследованиях назальной вакцины от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что около 100 человек уже получили назальную вакцину против коронавируса в рамках клинических исследований.

"Порядка 100 добровольцев уже интраназально вакцинированы <...>. Добровольцы чувствуют себя отлично, побочных эффектов нет", - пояснил он в беседе с ТАСС.

Специалист отметил, что в данных исследованиях будет проверена эффективность адаптированной для определения уровня антител после назальной вакцины тест-системы.

Ранее Гинцбург заявлял, что назальная вакцина против коронавируса станет дополнением к обычной прививке, а не ее заменой.

Сообщалось, что назальный вариант российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" будет доступен в первом квартале 2022 года.

"Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против высокотрансмиссивного варианта «омикрон» не только в плане защиты от инфекции, но и в плане предотвращения ее передачи", - уточнили в Центре Гамалеи