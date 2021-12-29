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Здоровье29 декабря 2021 12:29

Назальная версия вакцины «Спутник V» будет доступна в первом квартале 2022 года

Препарат будет особенно эффективен против «омикрона», сообщили в Центре Гамалеи
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В первом квартале 2022 года будет доступна назальная версия вакцины «Спутник V»

В первом квартале 2022 года будет доступна назальная версия вакцины «Спутник V»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Назальный вариант российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет доступен в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил Twitter-аккаунт препарата, ссылаясь на заявление Центра имени Гамалеи.

- Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против высокотрансмиссивного варианта «омикрон» не только в плане защиты от инфекции, но и в плане предотвращения ее передачи, — уточнили там же.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала, почему процесс признания российской вакцины против коронавируса «Спутник V» тянется так долго. По ее словам, в ВОЗ существует процедура включения в так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Маргарет Харрис отметила, что чаще всего проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет».