Гинцбург: Назальная вакцина от коронавируса станет дополнением к прививке, а не заменой

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

Назальная вакцина против коронавируса станет дополнением к обычной прививке, а не ее заменой, пояснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина в виде спрея для носа «ни в коем случае» не отменяет необходимость прививаться препаратом для инъекций, которые сейчас применяются в нашей стране.

«Назальная создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та, которая сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть, это два независимых барьера», - объяснил ученый в интервью «Российской газете».

Гинцбург добавил, что обычная вакцина и в виде спрея будут друг друга дополнять, создавая «два барьера защиты» от COVID-19.

Сроки же регистрации назального препарата, по его словам, «зависят от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи говорил, что второй этап клинических испытаний вакцины-спрея пока не начался из-за того, что не него еще не выделено денег.

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