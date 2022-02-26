Макрон созвал совет по обороне в связи с ситуацией на Украине Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь созывает совет по национальной обороне и безопасности из-за ситуации на Украине. Об этом в субботу, 26 февраля 2022 года сообщает телеканал BFM.

По данным компании, заседание пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 мск).

Ранее Макрон сообщил, что созвонился 24 февраля 2022 года с российским лидером Владимиром Путиным по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

- У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен (мнениями) с президентом РФ Путиным по просьбе президента Украины Зеленского, - сообщил французский лидер.

Путин в рамках данной беседы предоставил французскому коллеге исчерпывающие разъяснения о военной спецоперации в Донбассе и необходимости принятия Россией такого решения.

Позднее Россия предоставила Франции свидетельства военных преступлений Украины на Донбассе. Отмечается, что материалы были также направлены в крупнейшие СМИ и правозащитные организации