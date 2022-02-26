Зеленский заявил, что украинская армия не будет складывать оружие

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны не намерена складывать оружие.

- Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство, — сказал он в видеообращении к гражданам, записанном в Киеве.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».