AFP: В проливе Ла-Манш перехвачено российское судно Фото: REUTERS

Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш. Об этом стало известно в субботу, 26 февраля.

"Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш", - говорится в сообщении агентства Франс Пресс со ссылкой на Морскую префектуру Франции.

Отмечается, что посольство РФ во Франции уточняет у французских властей причины задержания российского судна в проливе Ла-Манш.

Ранее в сети появилось видео повреждений на борту российского грузового судна, попавшего под ракетный удар в Азовском море. Напомним, грузовые суда попали под обстрел. Огонь, как сообщали в пограничном управлении ФСБ по Краснодарскому краю, велся со стороны Мариуполя.

В результате ракетного удара нефтегруз получил повреждения. На борту из-за этого даже вспыхнул пожар. На кадрах, которые сняли силовики, отчетливы видны последствия огня. Серьезные повреждения зафиксированы в верхней части кормы, которая держится на плаву.