Госдеп США призвал сограждан немедленно покинуть Белоруссию

В США призвали сограждан немедленно покинуть Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал американцев немедленно покинуть территорию Белоруссии.

- Государственный департамент рекомендует гражданам США не ездить в Беларусь и настоятельно призывает граждан США, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну, — говорится в тексте предупреждения.

В ведомстве заявили о «повышенной напряженности» в регионе из-за военной операции России на Украине.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».