В Харьковской области расширен комендантский час

Комендантский час расширен в Харьковской области Фото: REUTERS

Власти Харьковской области Украины приняли решение расширить комендантский час в регионе.

- Комендантский час в Харьковской области будет начинаться с 18:00 (19:00 мск) и будет продолжаться до 6:00 (7:00 мск), — говорится в сообщении областной администрации.

Там напомнили, что в указанное время гражданскому населению запрещено появляться на улице.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о расширении комендантского часа в города. По его словам, это сделано в целях безопасности местных жителей. Кличко подчеркнул, что все граждане, находящиеся на улице в неположенное время, будут считаться диверсантами.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.