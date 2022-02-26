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Политика26 февраля 2022 15:40

Полное взаимодействие: как российские и украинские военные вместе охраняют Чернобыльскую АЭС

Минобороны РФ опубликовало видео Чернобыльской АЭС, взятой под охрану российскими и украинскими военными
Мария ПАВЛОВА
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Минобороны опубликовало видео совместной работы российских и украинских военных по охране Чернобыльской АЭС. Фото: кадр из видео.

Минобороны опубликовало видео совместной работы российских и украинских военных по охране Чернобыльской АЭС. Фото: кадр из видео.

Видео того, что происходит на Чернобыльской АЭС, которую совместно охраняют российские и украинские военные, опубликовало Министерство обороны РФ в субботу 26 февраля. Ранее сообщалось, что территория, где находится законсервированная атомная электростанция, была взята под контроль российскими военными 24 февраля.

АЭС охраняют подразделения Воздушно-десантных войск России и военнослужащие национальной гвардии Украины, сообщается в пресс-релизе Минобороны, который есть в распоряжении kp.ru.

Персонал АЭС работает в штатном режиме, отслеживает радиоактивную обстановку и обслуживает станцию. Российские и украинские военные обеспечивают безопасность энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

«Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», - говорится в пресс-релизе МО.