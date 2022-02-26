Захарова назвала откровенно политизированым решение о приостановке членства России в Совете Европы

Мария Захарова прокомментировала приостановку членства России в Совете Европы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Комитета министров Совета Европы, который 25 февраля на внеочередном заседании проголосовал за приостановку представительства РФ в этой организации.

Захарова назвала это решение откровенно политизированным.

«Это откровенно политизированное решение КМСЕ стало ещё одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах», - написала она в Telegram.

Захарова отметила, что в ближайшее время Россия определится с дальнейшими шагами, которые она предпримет после приостановки членства в СЕ. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия не несет ответственности за это решение КМСЕ.

«Ну что ж, это не наш выбор. В ближайшее время определимся с нашими дальнейшими шагами. Всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте, за неизбежные пагубные последствия для самого Совета Европы будут нести те, кто инспирировал и поддержал это ущербное решение», - заявила она.

Мария Захарова подчеркнула, что Совет Европы без России утратит свою идентичность.

«Без России Совет Европы утратит свою общеевропейскую идентичность», - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что членство России в Совете Европы приостановлено из-за военной спецоперации в Украине.

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