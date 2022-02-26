Народная милиция ДНР взяла под контроль 12 населенных пунктов

Эдуард Басурин рассказал о двенадцати населенных пунктах, которые взяла под контроль Народная милиция ДНР. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ДНР сообщили, что с начала спецоперации Народная милиция взяла под контроль 12 населенных пунктов на юге Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя начальника Управления Народной милиции Эдуарда Басурина.

«Наши подразделения продолжают успешное движение вглубь обороны противника на мариупольском направлении, не встречая на своем пути активного сопротивления», - заявил Басурин в субботу 26 февраля.

Замначальника управления Народной милиции перечислил населенные пункты, которые взяли под контроль подразделения ведомства. По его словам, это Николаевка, Новогнатока, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик.

Кроме того, Народная милиция ДНР контролирует прилегающие к этим населенным пунктам дороги и районы, отметил Басурин, добавив, что силы ДНР вышли к населенным пунктам Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль в районе Волновахи.

Басурин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом отказаться от участия в боевых действиях. Также сообщается, что количество украинских военных, добровольно сложивших оружие, растет, и в ДНР работают «горячие линии» для родственников украинских военных, отказавшихся от участия в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Крым принял первую группу беженцев с Украины.

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